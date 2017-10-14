Кузнецова не выступит на «ВТБ Кубке Кремля» из-за травмы кисти

Россиянка Светлана Кузнецова отказалась от выступления на "ВТБ Кубке Кремля», где в прошлом году стала чемпионкой. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Напомним, что Светлана играла на последних турнирах с травмой левой кисти, из-за которой не могла выполнять полноценный двуручный бэкхенд. Кузнецовой приходилось либо выполнять резаные удары, либо бить одноручным бэкхендом, который она ранее почти никогда не использовала.



На соревнованиях в Ухане и Пекине, где Светлана играла с травмой, она уступила в первых матчах француженке Ализе Корне и испанке Ларе Арруабаррене соответственно.

Кузнецова: у меня травма кисти, но я планирую выступить на «ВТБ Кубке Кремля»