Надаль: Федерер играл слишком хорошо, поздравляю его

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера (2) в финале турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (4:6, 3:6).

«Я провёл фантастический турнир, одержал очень хорошие победы. Очень доволен своим азиатским турне. И Пекин, и Шанхай – обе недели сложились для меня очень хорошо. Я заработал много очков, одержал много побед над сильными соперниками. Возвращаюсь в Европу с чувством большого удовлетворения от своей игры.

Финал против Федерера — это был очень сложный матч для меня. Он играл очень быстро и хорошо. Я не знаю, сколько невынужденных ошибок он сделал. В некоторые моменты я мог сыграть лучше – не более. Он просто играл слишком хорошо. Это моя точка зрения. Так что поздравляю его.

Я просто играю каждый турнир с максимально высокой мотивацией. Будет несправедливо играть здесь с более высокой мотивацией, чем в Монте-Карло, потому что я не побеждал здесь, а там выиграл 10 раз. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я стараюсь изо всех сил играть как можно лучше. Иногда я играю лучше, иногда хуже. Вот и всё. Шанхай – важный турнир. Да, я не смог сыграть так хорошо, как хотелось бы, но уже сыграны два финала, два полуфинала. Я считаю, что это неплохо», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.