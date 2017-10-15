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Федерер в 4-й раз за сезон обыграл Надаля и стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае

15 октября 2017, воскресенье. 13:03 Теннис

Швейцарец Роджер Федерер (2) стал чемпионом «Мастерс 1000» в Шанхае, обыграв испанца Рафаэля Надаля (1) в двух партиях — 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 12 минут. Федерер выполнил 10 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Надаля четыре подачи навылет. Брейк-пойнтов у Рафаэля не было. Также ни один теннисист не допускал двойных ошибок.

Для Роджера это четвёртая победа над Рафаэлем за четыре матча в нынешнем сезоне. Ранее он побеждал Надаля в финале Australian Open, в 4-м круге «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе и в финале Майами. Всего это пятая подряд победа Федерера над Надалем. По личным встречам Рафаэль теперь ведёт со счётом 23:15.

В рейтинг-листе благодаря этой победе Федерер отыграл у Надаля 400 очков. Теперь в его активе будет 8505 баллов, а у Рафаэля — 10465. До конца сезона оба теннисиста планируют выступить в Базеле, на «Мастерс 1000» в Париже и на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Победив на всех трёх турнирах, можно набрать 3000 очков.

Шанхай 2017. Финал
15 октября 2017 года, воскресенье. 11:45 МСК
Рафаэль
Надаль
Роджер
Федерер
4:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
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