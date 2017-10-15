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Павлюченкова: рада, что смогла выиграть в самые важные моменты на тай-брейке

15 октября 2017, воскресенье. 23:18 Теннис

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над представляющей Австралию Дарьей Гавриловой в финале турнира в Гонконге со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Из-за дождя матч начался на 4 часа позже запланированного и прерывался по причине непогоды.

«Я очень устала. Да, я выиграла титул и очень довольна, но это был очень тяжёлый матч. К тому же ещё сегодня утром мы не знали, сможем ли сыграть. Но так как это последний день турнира, я понимала, что должна выложиться на полную, несмотря ни на что. Я долго входила в игру, хотя и повела поначалу 4:1. Рада, что смогла выиграть в самые важные моменты на тай-брейке третьего сета.

Завтра я улетаю в Москву. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы восстановиться и хорошо подготовиться к первому матчу Кубка Кремля, который у меня во вторник. Очень надеюсь хорошо провести домашний турнир», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA.

Павлюченкова завоевала третий титул в сезоне, выиграв турнир в Гонконге
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова
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