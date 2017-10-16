Рублёв начнёт «ВТБ Кубок Кремля» матчем с Крайиновичем, Габашвили — с Бубликом

На турнире «ВТБ Кубок Кремля» состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке мужских соревнований.

Соперником россиянина Андрея Рублёва (5) стал серб Филип Крайинович (Q). Роман Сафиуллин (WC) сыграет с индийцем Юки Бхамбри (Q), Константин Кравчук (WC) — с чехом Лукашем Росолом (Q), а словенец Блаж Кавчич — с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины.

«Лаки-лузером» стал представляющий Казахстан Александр Бублик, который в первом круге встретится с россиянином Теймуразом Габашвили (WC).