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Чилич стал четвёртой ракеткой мира, Тим — шестой, Димитров — восьмой

16 октября 2017, понедельник. 09:36 Теннис

В обновлённом рейтинге ATP от 16 октября хорват Марин Чилич поднялся на четвёртую строчку, австриец Доминик Тим — на шестую, болгарин Григор Димитров — на восьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 35-й позиции.

Рейтинг ATP. 16 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 465.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8505.
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5290.
4 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4505.
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4400.
6 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3935.
7 (6). Новак Джокович (Сербия) – 3765.
8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3590.
9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3450.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2885.

35 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1286...
41 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1110...
67 (64). Даниил Медведев (Россия) — 784...
73 (74). Евгений Донской (Россия) — 707...
95 (97). Андрей Кузнецов (Россия) – 566.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Григор Димитров Доминик Тим Марин Чилич
Новости. Теннис
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00:57 Дель Потро: финал Надаль — Федерер будет интересно посмотреть
14 октября 2017, суббота
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