Континен: рад, что после прошлогоднего проигрыша в финале мы смогли взять титул

Финский теннисист Хенри Континен поделился впечатлениями после завоевания титула на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае в парном разряде. В финале он в дуэте с австралийцем Джоном Пирсом победил бразильца Марсело Мело и поляка Лукаша Кубота со счётом 6:4, 6:2.

«Выигрывать матч за матчем и в итоге завоевать титул — это здорово. А ещё лучше выиграть два турнира подряд. Самое приятное то, что после поражения в прошлогоднем финале нам удалось в этот раз взять трофей», — приводит слова Континена официальный сайт тура.