Младенович: я ожидаю от себя хорошего выступления на «ВТБ Кубке Кремля»

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на «ВТБ Кубке Кремля» под первым номером, рассказала о своём отношении к этому турниру и о подготовке к нему.

«Рада снова вернуться в Москву, потому что я очень люблю этот турнир и город. Уже не первый раз сюда приезжаю. Очень приятно быть здесь лидером посева на таком крупном турнире. Я специально приехала пораньше, чтобы лучше подготовиться и, конечно же, от себя я ожидаю здесь хорошего выступления», — ответила Младенович на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.