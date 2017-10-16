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Младенович: я ожидаю от себя хорошего выступления на «ВТБ Кубке Кремля»

16 октября 2017, понедельник. 12:22 Теннис

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на «ВТБ Кубке Кремля» под первым номером, рассказала о своём отношении к этому турниру и о подготовке к нему.

«Рада снова вернуться в Москву, потому что я очень люблю этот турнир и город. Уже не первый раз сюда приезжаю. Очень приятно быть здесь лидером посева на таком крупном турнире. Я специально приехала пораньше, чтобы лучше подготовиться и, конечно же, от себя я ожидаю здесь хорошего выступления», — ответила Младенович на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристина Младенович Кубок Кремля
Новости. Теннис
16 октября 2017, понедельник
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