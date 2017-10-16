Клейбанова уступила Канепи в финале квалификации «ВТБ Кубок Кремля»

Российская теннисистка Алиса Клейбанова не смогла пробиться в основную сетку «ВТБ Кубок Кремля». В финале квалификации она уступила представительнице Эстонии Кайе Канепи (1) со счётом 2:6, 6:2, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Алиса трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 13 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

Имя первой соперницы Канепи в основной сетке соревнований в Москве станет известно позже.