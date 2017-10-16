Веснина: не уверена, что смогу написать книгу, как Шарапова

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, собирается ли по примеру соотечественницы Марии Шараповой написать автобиографическую книгу.

«У меня есть экземпляр её книги, я обязательно прочту, к тому же я уже читала биографии других теннисистов. По поводу своей книги ещё не задумывалась, но это было бы очень интересно. Необходимо продумать всё и понять, чем поделиться со своими болельщиками: чтобы им было интересно, нужно делиться самым откровенным – не уверена, что смогу это сделать», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников