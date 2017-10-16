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Первушина не смогла выйти во 2-й круг турнира «ВТБ Кубок Кремля»

16 октября 2017, понедельник. 21:39 Теннис

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В стартовом матче Путинцева в двух сетах обыграла россиянку Олесю Первушину, получившую «уайлд-кард» организаторов, со счётом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 16 минут. Путинцева 9 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Первушиной 5 эйсов и 2 ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Путинцева сыграет с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия, 7) — Полина Монова (Россия, Q).

Кубок Кремля (ж) 2017. 1-й круг
16 октября 2017 года, понедельник. 20:10 МСК
Олеся
Первушина
Юлия
Путинцева
5:7 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Олеся Первушина Юлия Путинцева
Новости. Теннис
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