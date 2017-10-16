Первушина не смогла выйти во 2-й круг турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В стартовом матче Путинцева в двух сетах обыграла россиянку Олесю Первушину, получившую «уайлд-кард» организаторов, со счётом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 16 минут. Путинцева 9 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Первушиной 5 эйсов и 2 ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Путинцева сыграет с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия, 7) — Полина Монова (Россия, Q).