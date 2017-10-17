Путинцева: о Первушиной знала лишь то, что она была одной из сильнейших юниорок

Представительница Казахстана Юлия Путинцева поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Олесей Первушиной в первом круге «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 7:5, 6:1.

«Сначала было непросто, потому что я не так много знала о своей сопернице Олесе Первушиной, только то, что она была одной из самых сильных по юниорам, но потом я нашла свой ритм и вошла в игру.

Я подала много эйсов подряд? Я не знаю, как так произошло, никогда не подавала столько. Надеюсь, продолжу серию и в следующих матчах», — цитирует Путинцеву официальный сайт турнира.