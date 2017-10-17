Тарпищев: после игры, которую Шарапова показала в Китае, жду её победы в Москве

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге уроженка Нягани, на минувшей неделе завоевавшая титул в Тяньцзине, сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

«В первом матче Марии Шараповой не помешает удача, чего ей и пожелаю. Из-за адаптации и акклиматизации после Китая ей будет реально сложно. Очень важно включиться с первой игры и поймать свой ритм.

После той игры, которую Мария показала Китае, после той сумасшедшей самоотдачи я жду её победы на «ВТБ Кубок Кремля». Нет сомнений, что она может дойти до финала и выиграть этот турнир. Ажиотаж вокруг её приезда огромный, все хотят посмотреть на Марию. У меня телефон разрывается от звонков. Поддержка будет сумасшедшей», — сказал Тарпищев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.