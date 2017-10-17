«Чемпионат» открыл опрос, в котором интересуется мнением читателей о выступлении россиянки Марии Шараповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», на минувшей неделе завоевавшая титул в Тяньцзине, сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Как выступит Шарапова на «ВТБ Кубок Кремля»?

— Вылетит на ранней стадии.

— Дойдёт далеко, но титул не возьмёт.

— Выиграет турнир.

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Как выступит Шарапова на «ВТБ Кубок Кремля»?