Вихлянцева: я ещё маленькой смотрела матчи Весниной по ТВ, а теперь мы общаемся

Россиянка Наталья Вихлянцева прокомментировала свою победу над эстонкой Кайей Канепи в первом круге «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:3, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Еленой Весниной.



«Я серьёзно готовилась к этой встрече, потому что Кайя Канепи — известная теннисистка, которая сейчас вернулась и играла в четвертьфинале US Open, к тому же здесь прошла три круга квалификации и уже адаптировалась к кортам, вошла в турнирный ритм. А я только приехала, хоть и тренировалась долго, всё равно было непросто, сначала проигрывала 0:2, но удалось собраться и победить.



В поединке с Весниной я буду стараться показывать свою игру. Конечно, матч против олимпийской чемпионки и победительницы многих турниров — это ответственно. Я видела её матчи по телевизору, когда была маленькой, а сейчас мы общаемся. Буду настраиваться на игру, если смогу показать свой уровень тенниса, будет интересно, чем закончится этот поединок», — цитирует Вихлянцеву пресс-служба турнира.