Веселы снялся по ходу матча с Сеппи на «ВТБ Кубок Кремля»

Итальянский теннисист Андреас Сеппи вышел во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». Его соперник по матчу стартового раунда — представитель Чехии Иржи Веселы — отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 1:4. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве 33-летний уроженец Больцано, занимающий 88-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером, посеянным на «ВТБ Кубок Кремля» под четвёртым номером. Турнир завершится 22 октября.