Гёргес победила Путинцеву во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (7) вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Юлия 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Гёргес поспорит с победительницей противостояния Коко Вандевей (США, 2) — Леся Цуренко (Украина). Турнир завершится 22 октября