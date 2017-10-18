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Гёргес победила Путинцеву во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

18 октября 2017, среда. 12:51 Теннис

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (7) вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Юлия 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Гёргес поспорит с победительницей противостояния Коко Вандевей (США, 2) — Леся Цуренко (Украина). Турнир завершится 22 октября

Кубок Кремля (ж) 2017. 2-й круг
18 октября 2017 года, среда. 11:00 МСК
Юлия
Гёргес
Юлия
Путинцева
6:3 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Юлия Гёргес Юлия Путинцева Кубок Кремля
Новости. Теннис
18 октября 2017, среда
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