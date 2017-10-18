Цуренко: весь матч крутились мысли в голове, что нужно сняться

Украинка Леся Цуренко прокомментировала свою победу над американкой Коко Вандевей во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 7:5, 1:6, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Юлией Гёргес.

«После того как вызвала врача на корт, немного перевела дух, удивлена, что выиграла, весь матч крутились мысли в голове, что нужно сняться. А мне так нравится здесь играть, несмотря на то что конец сезона, правда, нога болит, но посмотрим.

Я много раз играла с Гёргес, матчи всегда были сложными, у неё похожий стиль игры с Коко, у них нет постоянного ритма, они то мощно бьют, то играют резаными. Коко сегодня прекрасно играла с лёта", — цитирует Цуренко пресс-служба турнира.