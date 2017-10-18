Бегу вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», победив Севастову

Румынская теннисистка Ирина Бегу вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», в двух партиях обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову (4) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Ирина дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Бегу поспорит с победительницей противостояния Вера Лапко (Беларусь, Q) — Дарья Гаврилова (Австралия, 6).