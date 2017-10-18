Первым соперником Димитрова на турнире в Стокгольме будет Янович

Польский теннисист Ежи Янович (Q) пробился во второй круг турнира в Стокгольме, в трёх партиях одолев представителя Франции Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Ежи 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стокгольме Янович поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым, посеянным под первым номером.