100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лидер посева Младенович проиграла Саснович во 2-м круге «ВТБ Кубок Кремля»

18 октября 2017, среда. 15:37 Теннис

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 6:2, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. Кристина 7 раз подала навылет, совершила 16 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в полуфинал Саснович поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия).

Кубок Кремля (ж) 2017. 2-й круг
18 октября 2017 года, среда. 13:35 МСК
Кристина
Младенович
Александра
Саснович
2:6 6:2 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристина Младенович Кубок Кремля
Новости. Теннис
18 октября 2017, среда
15:37 Лидер посева Младенович проиграла Саснович во 2-м круге «ВТБ Кубок Кремля»
15:26 18 эйсов не спасли Стаховского от поражения в матче с Соузой в Антверпене
15:14 Башич пробился во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля»
14:53 Первым соперником Димитрова на турнире в Стокгольме будет Янович
14:37 Бегу вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», победив Севастову
14:29 Голубев: я никогда не пожалел, что согласился тогда на предложение Казахстана
14:13 Родина проиграла Виттёфт во втором круге турнира в Люксембурге
14:09 Цуренко: весь матч крутились мысли в голове, что нужно сняться
13:34 Цуренко в трёх сетах победила Вандевей во втором круге «ВТБ Кубок Кремля»
13:04 Уотсон победила Контавейт и сыграет с Мертенс на турнире в Люксембурге
12:51 Гёргес победила Путинцеву во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»
12:37 Села стал первым четвертьфиналистом «ВТБ Кубок Кремля»
11:33 Бегу: я считаю, что у Рыбакиной большое будущее
10:59 Стрыцова: Плишкова сказала, что хочет работать с моим тренером. Он согласился
10:37 Шарапова и Пуиг на следующей неделе посетят Пуэрто-Рико
10:11 Павлюченкова: думали, что финал в Гонконге отменят, я даже уже села поесть
09:23 Пуиг: ближе в концу года я почувствовала себя увереннее
09:14 Рыбарикова: это не просто очередная победа. Не каждый год побеждаешь Шарапову
09:04 Джокович и Федерер вошли в число кандидатов на приз «Любимцу болельщиков»
09:02 Бертенс: во втором сете я смогла вернуться в игру благодаря подаче
09:00 Лидер посева Кербер проиграла Пуиг на старте турнира в Люксембурге
08:14 Надаль снялся с турнира в Базеле из-за проблем с коленями
08:06 Шарапова: болельщики в Москве были невероятными, я нигде не испытывала подобного
00:27 Феррер одержал волевую победу над Травальей в первом круге турнира в Антверпене
00:01 Гаврилова стала последней участницей 2-го круга «ВТБ Кубка Кремля»
17 октября 2017, вторник
23:41 Лисицки на двух тай-брейках обыграла Бузэрнеску на турнире в Люксембурге
23:09 Рублёв: соперник играл очень прилично, особенно на брейк-пойнтах и сетболах
22:18 Куницын: Рублёв доминировал во втором сете, но не использовал свои шансы
22:05 Шарапова: я люблю теннис и надеюсь, что смогу выступать ещё много лет
21:40 Рублёв проиграл Краиновичу в стартовом раунде «ВТБ Кубка Кремля»
21:09 Касаткина: была готова, что Настя как минимум навяжет борьбу даже после Гонконга
20:51 Павлюченкова: после Гонконга сомневалась, играть «ВТБ Кубок Кремля» или нет
19:53 Музаев и Карацев уступили Кабалю и Молчанову в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»
19:39 Гоффен сыграет с Тиафо, Цонга — с де Шеппером на турнире в Антверпене
19:23 Джере одолел Лоренци на старте турнира «ВТБ Кубок Кремля»
19:07 Броэди победила Марию в первом круге турнира в Люксембурге
19:00 «Наша Маша from Russia» и другие фото игрового дня Кубка Кремля
18:58 Касаткина победила Павлюченкову и встретится с Синяковой на «ВТБ Кубок Кремля»
18:34 Кафельников: Шарапова собирает трибуны. Соболезную тем, кто хотел приехать позже
18:26 Шарапова: Рыбарикова сегодня играла умно, грамотно, доставала много мячей
18:14 Вердаско легко обыграл Хасе в первом круге турнира в Стокгольме
18:02 Беранкис обыграл Лайовича и может встретиться с Рублёвым на «ВТБ Кубок Кремля»
17:53 Дмитриева: Шарапова не нашла свой ритм и игру, ей не хватало точности
17:40 Бычкова: матч Шараповой с Рыбариковой мог повернуться в любую сторону
17:22 Рыбарикова: о Корне подумаю завтра, пока хочу насладиться победой над Шараповой
Все новости RSS
Партнерский контент