Лидер посева Младенович проиграла Саснович во 2-м круге «ВТБ Кубок Кремля»

Французская теннисистка Кристина Младенович, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 2:6, 6:2, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. Кристина 7 раз подала навылет, совершила 16 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в полуфинал Саснович поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия).