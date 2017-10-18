Саснович: я не очень довольна качеством своей игры, несмотря на то что выиграла

Белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала свою победу над француженкой Кристиной Младенович во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:2, 2:6, 6:2

«Я не очень довольна качеством своей игры, несмотря на то что я выиграла. Первые два сета были не очень качественные с моей стороны. В третьем сете было лучше, но всё равно я показала не тот теннис, что могу. На двойные ошибки соперницы не обращала внимания. Наоборот даже, когда она подаёт эйс, а потом двойную, то получается, что я не в матче. Не было даже длинных розыгрышей, чтобы в матч войти, поэтому, может, такая игра и получилась. Потому что в принципе я была в неплохой форме. Я проведу ещё одну тренировку и надеюсь, что завтра будет лучше», — сказала Саснович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Шаховым.