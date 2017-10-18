Кузнецова поедет в Сингапур второй запасной вместо Конты

После досрочного завершения сезона-2017 британской теннисисткой Йоханной Контой изменился список запасных Итогового турнира WTA, который стартует в Сингапуре 23 октября. Первой запасной стала француженка Кристина Младенович, а второй — россиянка Светлана Кузнецова, сообщает «твиттер» WTA Insider.
Напомним, на Итоговый чемпионат квалифицировались испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, американка Винус Уильямс, представительница Дании Каролина Возняцки, Елена Остапенко из Латвии и француженка Каролин Гарсия.
Конта рассталась с тренером Фиссеттом и завершила сезон