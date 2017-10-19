Победы Вихлянцевой, Саснович и Цуренко — в обзоре матчей 2-го круга Кубка Кремля

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» по итогам матча второго круга. Спортсменка нанесла поражение третьей ракетке соревнований соотечественнице Елене Весниной со счётом 7:6 (7:3), 6:4.



Представительница Беларуси Александра Саснович одержала победу над французской теннисисткой Кристиной Младенович, посеянной на турнире под первым номером. Результат этой встречи — 6:2, 2:6, 6:2.



Спортсменка из Украины Леся Цуренко победила американскую теннисистку Коко Вандевей в трёх сетах — 7:5, 1:6, 6:2.

Обзор этих противостояний доступен для просмотра на «Чемпионате».