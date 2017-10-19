Пармантье стала первой полуфиналисткой турнира в Люксембурге

Французская теннисистка Полин Пармантье (Q) вышла в полуфинал турнира в Люксембурге, в двух партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Полин дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Люксембурге Пармантье поспорит с победительницей поединка Кики Бертенс (Нидерланды, 2) — Карина Виттёфт (Германия).