Медведев уверенно победил Карреньо-Бусту и вышел в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 турнира «ВТБ Кубок Кремля», победив первого сеяного, испанца Пабло Карреньо-Бусту, в двух партиях — 6:3, 6:3.



Матч продолжался 1 час 11 минут. Медведев выполнил 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Карреньо-Бусты 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



В четвертьфинале Медведев сыграет с боснийцем Мирзой Башичем (Q), разгромившим серба Ласло Джере со счётом 6:1, 6:1. Для 26-летнего это первые матчи в основной сетке турнира ATP в нынешнем сезоне.