Бердых стал пятым игроком топ-20 чемпионской гонки, досрочно завершившим сезон

Чех Томаш Бердых, не игравший в туре с 5 октября, после поражения от россиянина Андрея Рублёва во втором круге турнира ATP 500 в Пекине, объявил о досрочном завершении сезона.



«С сожалением сообщаю, что вынужден завершить выступления в нынешнем сезоне. Я играл с болью в спине с Уимблдона и во время последнего матча в Пекине почувствовал, что ситуация становится только хуже. Медицинская команда посоветовала мне отдохнуть несколько недель и пройти курс лечения, чтобы быть полностью готовым к соревнованиям и не испытывать боли в сезоне-2018.



Мне жаль, что я не смогу сыграть в Вене и Париже, но я правда думаю, что такое решение в данных условиях будет лучшим. Я хочу быть здоров к январским турнирам, особенно к одному из своих любимых соревнований — Australian Open», — написал Бердых в своём «твиттере».



Таким образом, Бердых, занимающий 14-ю строчку в чемпионской гонке, больше не претендует на путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Напомним, что из топ-20 гонки ранее о досрочном завершении сезона объявили Стэн Вавринка, Новак Джокович, Кей Нисикори и Милош Раонич. Энди Маррей официальных заявлений о завершении сезона пока не делал, но, судя по всему, на «Мастерс-1000» в Париже он не сыграет, что автоматически лишает его шансов попасть в Лондон.