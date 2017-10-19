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Вихлянцева одолела Корне и вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»

19 октября 2017, четверг. 21:53 Теннис

Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля», одержав волевую победу над француженкой Ализе Корне — 4:6, 7:5, 6:3. В решающей партии Наталья взяла пять геймов подряд.

Поединок продолжался 3 часа 3 минуты. Вихлянцева 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Корне 2 эйса, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в финал Вихлянцева сразится с немкой Юлией Гёргес (7). В другом полуфинале Дарья Касаткина сыграет с румынкой Ириной Бегу.

Кубок Кремля (ж) 2017. 1/4 финала
19 октября 2017 года, четверг. 18:40 МСК
Ализе
Корне
Наталья
Вихлянцева
6:4 5:7 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ализе Корне Наталья Вихлянцева Юлия Гёргес Кубок Кремля
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