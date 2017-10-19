Медведев: сегодня получалось всё, несмотря на сильную боль в спине до игры

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой «ВТБ Кубка Кремля» и прошлогодним чемпионом московского турнира испанцем Пабло Карреньо-Бустой.



«Что означает первая в карьере победа над первым номером турнира? Честно говоря, на это никогда не обращал внимания, потому что всегда приятно просто побеждать более именитых соперников, с более высоким рейтингом. Я даже и не знал, что никогда не побеждал первого сеяного. Приятно, что вы это заметили.



В чём сложность игры Карреньо-Бусты и за счёт чего я его обыграл? Сегодня у меня, в принципе, получалось всё, несмотря на то что я очень устал и до матча у меня очень сильно болела спина. До выхода на корт я вообще не представлял, как буду играть, честно говоря. Но во время матча разбегался, всё получалось. А у него немножко не шла игра, хотя потом он собрался и вернулся в матч. Тут уже было очень тяжело. Но я смог дожать и очень доволен своим сегодняшним теннисом», — сказал Медведев в ответ на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Медведев уверенно победил Карреньо-Бусту и вышел в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля»