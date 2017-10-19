Димитров обыграл Яновича и встретится с М. Зверевым на турнире в Стокгольме

Болгарин Григор Димитров (1) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция), обыграв поляка Ежи Яновича (Q) в двух напряжённых партиях — 7:5, 7:6 (7:5).



Поединок продолжался 1 час 38 минут. Первый номер турнира сделал 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Яновича 10 подач навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



Следующим соперником Димитрова станет немец Миша Зверев (5).

Соревнования в Стокгольме завершатся в воскресенье, 22 октября.