Димитров: я понимал, что в первом и втором сетах всё решат считаные розыгрыши

Болгарин Григор Димитров поделился впечатлениями после победы на поляком Ежи Яновичем во втором круге турнира в Стокгольме со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

“Я понимал, что в первом и втором сетах всё решат считаные розыгрыши. Ежи — очень талантливый игрок, особенно в зале. Он подавал просто невероятно, и мне было сложно найти свою игру на приёме, но с каждым геймом я старался сохранять позитивный настрой. Мне нужно было концентрироваться на своей игре. Расслабляться и думать о плохом было нельзя», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.