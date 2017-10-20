Андерсон: Чхун Хён прекрасно обороняется, он здорово готов физически

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Стокгольме над представителем Южной Кореи Чхун Хёном со счётом 6:3, 6:2.

«В начале игры я чувствовал, что отлично выполняю удары и создаю возможности для себя. Соперник сражался, и мне потребовалось несколько попыток, прежде чем я сумел сделать брейк. Чхун Хён прекрасно обороняется, он здорово готов физически, так что мне было очень приятно одержать победу с таким счётом», — цитирует Андерсона официальный сайт тура.