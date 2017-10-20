Цонга обыграл Беннето в четвертьфинале турнира в Антверпене

Француз Жо-Вильфрид Цонга (2, WC) стал полуфиналистом турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), победив соотечественника, Жюльена Беннето, в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Цонга 17 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Беннето 5 эйсов, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.



За выход в финал Цонга поспорит с местным теннисистом Рубеном Бемельмансом, который ранее переиграл португальца Жоау Соузу со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.