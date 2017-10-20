Вихлянцева: два поздно заканчивающихся матча подряд так просто не проходят

Россиянка Наталья Вихлянцева, проигравшая немке Юлии Гёргес в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 2:6, 6:2, 5:7, рассказала о состоянии своей руки и причинах возникновения боли.



«Как моя рука? Наверное, всё-таки два матча, которые закончились довольно поздно, просто так не проходят. И когда ты только начинаешь играть – это тяжело, к этому надо привыкнуть. Это совершенно другой распорядок дня, и тут тебя ставят вторым запуском после 15 часов. Причём если бы это было после матча с Леной Весниной, то, может быть, я ещё не так бы устала. А когда ты второй день подряд засыпаешь только в два часа ночи – в половине третьего и утром понимаешь, что уже нужно идти на завтрак и готовиться к матчу, это тяжело.



Юля вчера закончила матч пораньше, и играла она два сета с Лесей. Видимо, это всё сказалось. Когда утром проснулась, я просто не могла потянуться за телефоном, снять его с зарядки. Почувствовала боль, но думала, что пройдёт. Когда была на тренировке, вроде бы всё было нормально, потому что мячи были не сильно кручёными. А когда вышла на матч, при счёте 2:1 Юля сыграла довольно кручёный мяч, он неудобно раскрутился, и я почувствовала резкую боль в руке.



Мне даже пришлось взять медицинский перерыв во время гейма, не дожидаясь перехода, потому что невозможно было играть справа. Дали обезболивающие таблетки, всё вроде бы стало получше, но не сразу. Однако потом опять появилась боль, в третьем сете. Надеюсь, всё будет нормально. Был полуфинал. Для меня это тоже отличный результат.



Сейчас будет отдых, надеюсь, рука пройдёт. Будет довольно много времени до первых турниров в январе», — сказала Вихлянцева на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Гёргес обыграла Вихлянцеву и встретится с Касаткиной в финале «ВТБ Кубок Кремля»