Пуиг победила Мертенс и вышла в финал турнира в Люксембурге

Пуэрториканка Моника Пуиг стала финалисткой соревнований категории WTA International в Люксембурге, обыграв бельгийку Элисе Мертенс (5) в двух партиях — 6:2, 7:5.



Матч продолжался полтора часа. Пуиг дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Мертенс 3 эйса, 1 двойная и 7 упущенных брейк-пойнтов. Отметим, что 4 из них бельгийка заработала при счёте 4:4 во втором сете.



За титул Пуиг поспорит с немкой Кариной Виттёфт. Карина ранее не выигрывала турниров WTA, а Моника, помимо Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, побеждала в Страсбурге в 2014 году.