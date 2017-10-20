Вихарев: надеюсь, Даша поймала кураж и в финале доведёт всё до конца

Вице-президент ФТР Дмитрий Вихарев оценил выступление россиянки Дарьи Касаткиной на «ВТБ Кубке Кремля», где в субботу, 21 октября, она сыграет в финале с немкой Юлией Гёргес.



«После первой игры Даши на турнире с Анастасией Павлюченковой я предложил другу поспорить, что она выиграет Кубок Кремля. Мои шансы по сравнению с его тогда были минимальными. Но, опираясь на впечатление, я себе позволил вот такой прогноз. И сейчас, когда она дошла до финала, я рад, что выбрал правильную позицию.

По поводу Вихлянцевой, тяжело, наверное, было ожидать от неё сегодня победы, учитывая вчерашний матч с Корне, когда за два часа они сыграли только два сета, с бесконечными перерывами, травмами, врачами и так далее. Конечно, в такой кондиции рассчитывать на результат тяжело.



Что касается финала, надеюсь, Даша поймала кураж. Это приятно. Надеюсь, в последнем матче она доведёт всё до конца. По поводу Гёргес могу только сказать, что сам факт, что спортсмен дошёл до финала в профессиональном крупном турнире, уже заставляет говорить, что проходной игры в последнем матче не будет. Шансы – 50 на 50. Но, учитывая мою заинтересованную в Даше позицию, позволю себе рассчитывать на успех нашей спортсменки", — сказал Вихарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.