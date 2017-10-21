Победы Касаткиной и Гёргес — в видеообзоре полуфиналов Кубка Кремля

На турнире «ВТБ Кубок Кремля» состоялись полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Первой финалисткой турнира, входящего в категорию Premier Mandatory, стала россиянка Дарья Касаткина, победившая румынку Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:3.



Видеообзор матча Касаткина — Бегу можно посмотреть на «Чемпионате».

Во втором полуфинале немка Юлия Гёргес играла с другой российской теннисисткой, Натальей Вихлянцевой. В первом сете у Вихлянцевой обострилось повреждение правой руки, но ко второму сету подействовали обезболивающие, а Гёргес сбавила обороты. Дело дошло до решающей партии, в которой немка блестяще подавала и в итоге дожала соперницу в концовке — 6:2, 2:6, 7:5.



Видеообзор матча Гёргес — Вихлянцева можно посмотреть на «Чемпионате».