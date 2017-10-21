Текстовая онлайн-трансляция финала «ВТБ Кубка Кремля» Касаткина — Гёргес

В финале «ВТБ Кубка Кремля», относящегося к категории Premier Mandatory, россиянка Дарья Касаткина сыграет с немкой Юлией Гёргес (7).



По личным встречам у теннисисток равенство — 2:2. Обе девушки по разу побеждали на грунте и на харде. В прошлом году они дважды сыграли на жёстком покрытии, и в четвертьфинале московского турнира верх взяла Гёргес — 7:5, 6:1.

В активе Касаткиной один титул WTA, завоёванный на турнире в Чарльстоне — 2017. Гёргес побеждала в Бад-Гаштайне и в Штутгарте в 2010 и 2011 годах соответственно. В этом году она проиграла три финала — на Мальорке, в Бухаресте и в Вашингтоне.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.