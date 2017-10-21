Селиваненко: в финале должен быть техничный теннис с многоходовыми комбинациями

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финала «ВТБ Кубка Кремля» между россиянкой Дарьей Касаткиной и немкой Юлией Гёргес.



«Нам стоит ожидать интересной игры. И Дарья Касаткина, и Юлия Гёргес более чем разнообразны и играют в комбинационный теннис. Поэтому я думаю, что зрители должны увидеть высококачественный теннис, техничный, с многоходовыми комбинациями. Это финал, которому все должны быть рады.



На мой взгляд, Даша играет интереснее и стабильнее. При этом не думаю, что есть люди, у которых получается всё и всегда. Есть над чем работать, но на сегодняшний момент Касаткина выглядит очень уверенно. Видно, что она в очень хорошей форме и способна на любые результаты.



Что касается Гёргес, то она уже давно на слуху. Давно находится если не в элите, то в числе ведущих игроков, входит в топ-50, топ-30. Наверное, она ещё не раскрыла весь свой потенциал. Когда Даша только играла по юниорам, Юлия уже была на слуху у специалистов», — рассказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.