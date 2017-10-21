Гёргес легко обыграла Касаткину и стала чемпионкой «ВТБ Кубка Кремля»

Немка Юлия Гёргес (7) стала чемпионкой «ВТБ Кубок Кремля» — 2017, завоевав свой первый титул WTA с 2011 года. В финале она уверенно победила россиянку Дарью Касаткину — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Гёргес выполнила 4 эйса (в том числе на матчболе), допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Касаткиной 6 подач навылет, 2 двойные и 3 упущенных брейк-пойнта.

По личным встречам Юлия повела со счётом 3:2. Кроме того, она второй раз подряд победила Дарью в Москве.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала.