Димитров победил Фоньини и вышел в финал турнира в Стокгольме

Болгарин Григор Димитров (1) стал первым финалистом турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция), победив итальянца Фабио Фоньини (6) со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Благодаря этой победе Димитров выйдет на пятую строчку в чемпионской гонке, обогнав хорвата Марина Чилича, и практически гарантирует себе место на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.



Поединок продолжался 1 час 27 минут. Димитров выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Фоньини 3 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



В финале Григор встретится либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро, либо с испанцем Фернандо Вердаско.