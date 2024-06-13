Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хертогенбосх, 13 июня: расписание игрового дня у женщин

Хертогенбосх, 13 июня: расписание игрового дня у женщин
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 июня, пройдёт очередной игровой день на женском травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

1/8 финала, матчи с участием российских теннисисток:

  • 12:00 мск. Эмина Бектас (96-я ракетка мира, США) - Екатерина Александрова (16, Россия);
  • 12:00 мск. Далма Галфи (138, Венгрия) - Вероника Кудерметова  (34, Россия);
  • 16:00 мск. Селин Наэф (161, Швейцария) - Людмила Самсонова (15, Россия).

Остальные матчи 13 июня:

  • 13:30 мск. Джессика Пегула  (5, США) - Александра Крунич (400, Сербия);
  • 17:30 мск. Робин Монтгомери (173, США) – Юле Нимайер (91, Германия).

Отметим, что играющие сегодня россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова являются, соответственно, действующими чемпионкой и финалисткой турнира в Хертогенбосхе.

Сетка турнира в Хертогенбосхе
Календарь турнира в Хертогенбосхе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android