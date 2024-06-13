Хертогенбосх, 13 июня: расписание игрового дня у женщин

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Сегодня, 13 июня, пройдёт очередной игровой день на женском травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

1/8 финала, матчи с участием российских теннисисток:

12:00 мск. Эмина Бектас (96-я ракетка мира, США) - Екатерина Александрова (16, Россия);

12:00 мск. Далма Галфи (138, Венгрия) - Вероника Кудерметова (34, Россия);

16:00 мск. Селин Наэф (161, Швейцария) - Людмила Самсонова (15, Россия).

Остальные матчи 13 июня:

13:30 мск. Джессика Пегула (5, США) - Александра Крунич (400, Сербия);

17:30 мск. Робин Монтгомери (173, США) – Юле Нимайер (91, Германия).

Отметим, что играющие сегодня россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова являются, соответственно, действующими чемпионкой и финалисткой турнира в Хертогенбосхе.