«Главное — быть активной». Радукану — о своём физическом состоянии

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что довольна своей физической формой.

«За последние несколько месяцев, прошедших после операции, я проделала огромную работу с моим тренером. Я нахожусь в отличной форме. Главное — быть активной и не ставить себя в ненужные ситуации. Мне не нужно торопиться и выиграть Открытый чемпионат Франции не было моей целью в этом году», — приводит слова Радукану Reuters.

Эмма Радукану отказалась от участия в квалификационном раунде «Ролан Гаррос» — 2024. Чемпионка US Open — 2021 снялась с жеребьёвки предварительного этапа Открытого чемпионата Франции за несколько часов до её начала.

В первом круге турнира в Ноттингеме (Великобритания) Радукану обыграла японскую теннисистку Эну Сибахара со счётом 6:1, 6:4. Турнир WTA-250 в Ноттингеме пройдёт с 10 по 16 июня.