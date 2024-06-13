Хертогенбосх, 13 июня: расписание игрового дня у мужчин

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Сегодня, 13 июня, пройдёт очередной игровой день на мужском травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Хертогенбосх. Мужчины, 13 июня.

1/8 финала:

12:00 мск. Себастьян Корда (26-я ракетка мира, США) - Лука Нарди (73, Италия);

13:30 мск. Алексей Попырин (49, Австралия) - Томми Пол (13, США);

15:00 мск. Карен Хачанов (22, Россия) – Александар Вукич (87, Австралия) – 4:6, 7:5 — доигровка

15:30 мск. Алекс де Минор (9, Австралия) - Зизу Бергс (81, Бельгия);

17:00 мск. Роберто Баутиста-Агут (85, Испания) - Милош Раонич (196, Канада).

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.