Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хертогенбосх, 13 июня: расписание игрового дня у мужчин

Хертогенбосх, 13 июня: расписание игрового дня у мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 июня, пройдёт очередной игровой день на мужском травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Хертогенбосх. Мужчины, 13 июня.

1/8 финала:

  • 12:00 мск. Себастьян Корда (26-я ракетка мира, США) - Лука Нарди (73, Италия);
  • 13:30 мск. Алексей Попырин (49, Австралия) - Томми Пол (13, США);
  • 15:00 мск. Карен Хачанов (22, Россия) – Александар Вукич (87, Австралия) – 4:6, 7:5 — доигровка
  • 15:30 мск. Алекс де Минор (9, Австралия) - Зизу Бергс (81, Бельгия);
  • 17:00 мск. Роберто Баутиста-Агут (85, Испания) - Милош Раонич (196, Канада).

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.

Сетка турнира в Хертогенбосхе
Календарь турнира в Хертогенбосхе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android