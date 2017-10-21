21 октября на корте спорткомплекса «Олимпийский» в Москве состоялся финал XXVIII Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в женском одиночном разряде. Немка Юлия Гёргес стала чемпионкой, завоевав свой первый титул WTA с 2011 года. В финале она уверенно победила россиянку Дарью Касаткину — 6:1, 6:2.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии финального матча Касаткина — Гёргес на Кубке Кремля — 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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