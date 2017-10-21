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Джумхур: я выиграл у друга, но один из нас должен был пройти в финал

21 октября 2017, суббота. 22:32 Теннис

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (6) прокомментировал победу над соотечественником, Мирзой Башичем, со счётом 6:0, 7:6 (11:9) и выход в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Первый сет отыграл без ошибок и подавал тоже очень хорошо: чувствовал, что Мирза был зажат. Он нервничал, я использовал это себе во благо: 3:0, а потом 4:0. Понимал, пусть этот сет и оказался лёгким, второй таковым не будет. Так не бывает в матчах с игроками, подобными Мирзе. Когда он находит свою игру, начинает мощно подавать, становится опасным соперником, что Мирза и продемонстрировал во втором сете. У меня было восемь матчболов при счете 6:5, я просто не мог завершить этот сет: Басич прекрасно подавал, хорошо бил справа и играл с лёта. И после нескольких нереализованных матчболов немного зажимаешься, начинаешь нервничать, ведь ты ожидаешь завершить игру в двух сетах, и нисколько не хочешь трёх. Я сразу понимал, что тай-брейк будет тяжёлым, и он таким и оказался – 11:9! У него было несколько сетболов, и, уверен, если бы мы ушли на третий сет, у Мирзы было бы преимущество. Он бы стал увереннее, а я, наоборот, сник из-за такого количества нереализованных матчболов. Я знал, что обязан закончить матч за два сета. К счастью, так и сделал, и прошел в финал!

Перед началом турнира мы и подумать не могли, что будем играть в Москве в полуфинале, и я очень рад, что заставил Боснию и Герцеговину гордиться нами. Нам обоим это очень важно, и особенно Мирзе, ведь это его первый полуфинал. Я неплохо играю в России и очень рад, что смог победить в сегодняшнем матче. Рад, что выиграл у друга — Мирзы, но один из нас должен был пройти в финал. Наверное, я бы сказал то же самое, если бы проиграл.

Я был рад, что Мирза победил, но одновременно не хотел играть против него. Всегда сложно играть против друга, соотечественника – будешь немного волноваться. Понятия не имею, каким образом я смог преодолеть зажатость в начале, я и чувствовал, что играю не слишком хорошо. В матчах с Даниилом Медведевым и Ласло Дьере Мирза показал, что способен превосходно играть. Не понимаю, почему он до сих пор не стоит выше в рейтинге», — приводит слова Джумхура пресс-служба турнира.

Джумхур вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» с 11-го матчбола
Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
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