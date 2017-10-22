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Касаткина — о просьбе вернуть деньги за неудачную ставку: чуваки, вы лучшие

22 октября 2017, воскресенье. 01:03 Теннис

Российская теннисистка Дарья Касаткина, проигравшая в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» немке Юлии Гёргес, получила немало слов поддержки от болельщиков на своей странице в «Инстаграме». Один из диалогов она выложила в «сторис».

«Дарья, подвела ты меня сегодня, я весь аванс на тебя поставил. Ты намного сильней этой немки. Наверное, морально раньше времени сдалась. Верни хоть часть денег. Шучу. Аванс.

Жаль только, что ты высокомерная. Но не все проходят испытание славой», — написал болельщик.

«Чуваки, вы лучшие», — ответила Касаткина.

«Московская публика болеет за своих, но уважает всех игроков»
Юлия Гёргес взяла Кубок Кремля, ей придётся отменять путёвку в отпуск и ехать в Чжухай. А Дарья Касаткина нацелена на титул в Москве-2018.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дарья Касаткина
Новости. Теннис
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