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Кузнецова покинула топ-10, Шарапова опустилась на 60-ю строчку

22 октября 2017, воскресенье. 11:44 Теннис

В связи с завершением турниров WTA в субботу новый рейтинг-лист вышел не в понедельник, а в воскресенье. В обновлённом рейтинг-листе от 22 октября, где уже вычтены очки за Итоговый чемпионат WTA — 2016, а также за турнир WTA Elite Trophy в Чжухае, россиянка Светлана Кузнецова покинула топ-10 и опустилась на 11-ю строчку. Напомним, что у травмированной Кузнецовой сгорели также очки за титул на «ВТБ Кубке Кремля – 2016».

Место Светланы в первой десятке заняла француженка Кристина Младенович, проигравшая 10 матчей подряд. Также на одну позицию вверх переместились француженка Каролин Гарсия и досрочно завершившая сезон британка Йоханна Конта. Анастасия Павлюченкова вернулась в топ-15, поднявшись на 14-ю строчку. Мария Шарапова закончит год 60-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA. 22 октября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642.
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510.
8 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 3795.
9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.
10 (13). Кристина Младенович (Франция) — 2885.
11 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.

14 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425…
17 (20). Елена Веснина (Россия) — 2195…
24 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
54 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…
60 (57). Мария Шарапова (Россия) — 1006…
73 (74). Екатерина Александрова (Россия) — 830…
84 (86). Евгения Родина (Россия) — 752.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
22 октября 2017, воскресенье
12:07 Все участницы WTA Tour Finals, кроме Гарсии, претендуют на первую строчку
11:44 Кузнецова покинула топ-10, Шарапова опустилась на 60-ю строчку
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11:03 Мугуруса: не буду обманывать, битва за первую строчку очень важна для меня
10:54 В. Уильямс: корт в Сингапуре очень медленный
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01:03 Касаткина — о просьбе вернуть деньги за неудачную ставку: чуваки, вы лучшие
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