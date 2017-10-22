Кузнецова покинула топ-10, Шарапова опустилась на 60-ю строчку

В связи с завершением турниров WTA в субботу новый рейтинг-лист вышел не в понедельник, а в воскресенье. В обновлённом рейтинг-листе от 22 октября, где уже вычтены очки за Итоговый чемпионат WTA — 2016, а также за турнир WTA Elite Trophy в Чжухае, россиянка Светлана Кузнецова покинула топ-10 и опустилась на 11-ю строчку. Напомним, что у травмированной Кузнецовой сгорели также очки за титул на «ВТБ Кубке Кремля – 2016».

Место Светланы в первой десятке заняла француженка Кристина Младенович, проигравшая 10 матчей подряд. Также на одну позицию вверх переместились француженка Каролин Гарсия и досрочно завершившая сезон британка Йоханна Конта. Анастасия Павлюченкова вернулась в топ-15, поднявшись на 14-ю строчку. Мария Шарапова закончит год 60-й ракеткой мира.



Рейтинг WTA. 22 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000.

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642.

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640.

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510.

8 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 3795.

9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.

10 (13). Кристина Младенович (Франция) — 2885.

11 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.

…

14 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425…

17 (20). Елена Веснина (Россия) — 2195…

24 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

54 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…

60 (57). Мария Шарапова (Россия) — 1006…

73 (74). Екатерина Александрова (Россия) — 830…

84 (86). Евгения Родина (Россия) — 752.