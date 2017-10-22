Цонга: мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы победить

Француз Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал свою победу над бельгийцем Рубеном Бемельмансом в полуфинале турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия) со счётом 6:3, 6:3.



«Это был хороший матч. Я играл здорово. Рубен успел провести здесь несколько поединков на хорошем уровне и был уверен в своих силах, так что мне пришлось нелегко. Мне пришлось показать свой лучший теннис, чтобы победить», — приводит слова Цонги официальный сайт ATP.

В финальном матче Цонга встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.