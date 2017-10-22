Шварцман: раньше видел Цонгу по телевизору, а теперь сыграю с ним

Аргентинец Диего Шварцман прокомментировал свою победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия) со счётом 6:3, 7:5 и поделился ожиданиями от финального поединка с французом Жо-Вильфридом Цонгой.



«Думаю, я использовал все шансы, которые у меня были. Я очень хорошо принимал.



Финал будет очень тяжёлым. Цонга — серьёзный соперик и большой парень. За его плечами множество финалов и много титулов. Я хочу получить удовольствие от поединка, постараться победить и показать хороший теннис.



До того, как стать профессиональным теннисистом, я видел его по телевизору — а теперь сыграю с ним. Это здорово. Думаю, я прогрессирую и играю на хорошем уровне», — цитирует Шварцмана официальный сайт ATP.